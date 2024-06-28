Пашинян призвал граждан Армении написать новую Конституцию

Никол Пашинян вновь заявил о необходимости новой Конституции Армении. Он добавил, что народ страны считает Конституцию созданной и введенной не им.

Армянский премьер Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня Конституции снова заявил о необходимости создания новой Конституции страны.

Он отметил, что в данный момент говорится не столько о тексте, сколько о методе создания и принятия Конституции.

«Нам нужна новая Конституция, которую народ считает созданной и принятой им самим, считает написанное там соответствующим своим представлениям о созданном им государстве и об отношениях между людьми и гражданами в этом государстве»

- Никол Пашинян

Глава правительства подчеркнул, что сегодня армянский народ считает действующую Конституцию созданной и введенной правящей элитой, а не гражданами страны.