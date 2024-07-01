Вестник Кавказа

Англия пробилась в полуфинал Евро-2024

Матч Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии
© Фото: сайт УЕФА
Англия стала третьим полуфиналистом Евро-2024. Ее соперником будет победитель противостояния Нидерланды – Турция.

В Дюссельдорфе прошла встреча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Швейцарии.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У швейцарцев отличился нападающий Бреэль Эмболо (75-я минута), а у англичан – полузащитник Букайо Сака. В дополнительные 30 минут командам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане.

В полуфинале Англия сыграет с победителем пары Нидерланды – Турция. Эта игра начнется сегодня в 22:00 (мск).

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