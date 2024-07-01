Вестник Кавказа

Испания стала первым полуфиналистом Евро-2024

Матч Евро-2024 между сборными Испании и Германии
© Фото: сайт УЕФА
В пятницу на Евро-2024 состоялся первый матч 1/4 финала между сборными Испании и Германии. В следующий раунд вышли испанцы.

Сборная Испании обыграла команду Германии и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Игра в Штутгарте завершилась в пользу испанцев со счетом 2:1.

Основное время закончилось вничью 1:1. На гол испанского полузащитника Дани Ольмо, забитый на 51-й минуте, немцы ответили точным ударом полузащитника Флориана Виртца на 89-й минуте. Игра перешла в дополнительное время, в котором сильнее оказалась Испания. Победный мяч забил полузащитник Микель Мерино (119-я минута).

В полуфинале испанцы сыграют с победителем противостояния Португалия – Франция. Игра начнется сегодня в 22:00 (мск).

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