Банкетный зал закрыли после отравления людей в Дагестане

Роспотребнадзор сообщил о приостановке работы заведения, в котором отравились посетители свадьбы. По факту произошедшего возбудили дело.
В Дагестане закрыли на неопределенный срок банкетный зал, в котором отравились почти 15 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
"В ходе проведения эпидемиологического расследование установлено, что банкетный зал функционирует без регистрации в налоговом органе, деятельность осуществляет физическое лицо, контрольно-надзорные мероприятия не проводились. За нарушение санитарного законодательства деятельность банкетного зала приостановлена"
– пресс-служба ведомства.
Ранее сообщилось, что в больницу с симптомами острой кишечной инфекции доставили 14 человек, половина из которых – дети. Все они присутствовали на свадьбе в банкетном зале.
По факту произошедшего завели уголовное дело.