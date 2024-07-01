Банкетный зал закрыли после отравления людей в Дагестане

Роспотребнадзор сообщил о приостановке работы заведения, в котором отравились посетители свадьбы. По факту произошедшего возбудили дело.

В Дагестане закрыли на неопределенный срок банкетный зал, в котором отравились почти 15 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"В ходе проведения эпидемиологического расследование установлено, что банкетный зал функционирует без регистрации в налоговом органе, деятельность осуществляет физическое лицо, контрольно-надзорные мероприятия не проводились. За нарушение санитарного законодательства деятельность банкетного зала приостановлена"

– пресс-служба ведомства.

Ранее сообщилось, что в больницу с симптомами острой кишечной инфекции доставили 14 человек, половина из которых – дети. Все они присутствовали на свадьбе в банкетном зале.

По факту произошедшего завели уголовное дело.