Эрдоган возмутился решением УЕФА дисквалифицировать турецкого футболиста

Президент Турции прокомментировал на решение УЕФА дисквалифицировать Мериха Демирала. Из-за жеста, показанного в 1/8 финала с австрийцами, защитник турецкой сборной пропустит два матча.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недоволен итогом расследования в отношении защитника национальной команды Мериха Демирала, в результате которого УЕФА дисквалифицировал футболиста на два матча чемпионата Европы.
"Кто-нибудь сказал, что у немцев на футболках орел? Кто-нибудь встанет и скажет: "У французов на майке петух, почему ты носишь петуха?". В связи с этим наш МИД вызвал своих должностных лиц, и соответствующие шаги были предприняты"
– турецкий лидер
Он также выразил надежду на то, что турецкая сборная обыграет завтра Нидерланды и выйдет в полуфинал Евро. Эрдоган добавил, что планирует посетить этот матч.
"Если не произойдет чего-то экстраординарного, мы решили пойти на матч"
– глава государства