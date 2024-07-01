Армения и США обсудили политический диалог и ситуацию в регионе

Представители Армении и США провели переговоры в Ереване. Стороны обсудили диалог между странами, ситуацию в регионе, а также внутреннюю и внешнюю политику республики.

В пятницу, 5 июля, в Ереване состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и делегации Конгресса США, возглавляемой сенатором Роджером Уикером. Об этом рассказали в армянском ведомстве.

В ходе переговоров Арарат Мирзоян отметил, что отношения Еревана и Вашингтона продолжают активно развиваться.

"В последнее время мы наладили активный диалог с США на разных уровнях, и очень важно, что около месяца назад мы приняли совместное решение повысить уровень нашего сотрудничества до стратегического партнерства"

– глава армянского министерства

Он также обратил внимание на то, что развития связей между Арменией и США направлено также на укрепление устойчивости Армении, и армянская сторона это ценит.

На встрече затрагивалась реализация демократических реформ в республике и вопросы региональной безопасности.

В частности, Арарат Мирзоян представил видение Армении на установление долгосрочного мира на Южном Кавказе, включая нормализацию отношений с соседними странами. Он отметил, что Армении важно заключить мирный договор с Азербайджаном.

Помимо этого, стороны поговорили о внешней политике Армении, гуманитарных вопросах и о разблокировании региональных коммуникаций.