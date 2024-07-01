Экс-глава Сергокалинского района задержан за отмывание денег

Магомед Омаров, вышедший вчера на свободу, вновь задержан. Последние 10 дней он находился под арестом по статье о мелком хулиганстве.

В Дагестане снова задержали экс-главу Сергокалинского района. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

Он подчеркнул, что на сей раз Магомеда Омарова подозревают в отмывании денег.

"Омаров задержан, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере")"

– источник

Согласно предварительным данным, Омаров был задержан в собственном доме в селе, а затем его доставили в Махачкалу.

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