Экс-глава Сергокалинского района задержан за отмывание денег

Магомед Омаров, вышедший вчера на свободу, вновь задержан. Последние 10 дней он находился под арестом по статье о мелком хулиганстве.
В Дагестане снова задержали экс-главу Сергокалинского района. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
Он подчеркнул, что на сей раз Магомеда Омарова подозревают в отмывании денег.
"Омаров задержан, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере")"
– источник
Согласно предварительным данным, Омаров был задержан в собственном доме в селе, а затем его доставили в Махачкалу.
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