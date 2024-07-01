Метеорит пролетел в небе над Анкарой и Стамбулом

Несколько часов назад турецкие жители стали свидетелями падения метеорита. Столь редкое явление отчетливо было видно в ряде крупных городов страны.

В ночь с 5 на 6 июля жители Турции увидели в небе метеорит. Об этом сказано в сообщении, распространенном Космическим агентством страны.

В частности, падающее тело космического происхождения можно было лицезреть в Анкаре, Стамбуле и целом ряде других городов, расположенных в северной части республики.

Многочисленные видео и фотографии, на которых запечатлено столь редкое явление, публикуют в соцсетях очевидцы.