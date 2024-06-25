Вестник Кавказа

В подмосковном аэропорту "Жуковский" приземлился первый самолет из Сочи

В подмосковном аэропорту "Жуковский" приземлился первый самолет из Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попасть в самый знаменитый город-курорт Кубани теперь можно не только из столичных аэропортов, но и их воздушной гавани в подмосковном Жуковском – первый самолет сел в нем сегодня, летать лайнеры будут четыре раза в неделю.

Подмосковный международный аэропорт "Жуковский" сегодня принял первый авиалайнер из курортного Сочи – он был загружен на 98%, сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

Полеты лайнеров российской авиакомпании Red Wings по новому маршруту будут выполняться четыре раза в неделю: рейс WZ124 будет вылетать из международного аэропорта Сочи по средам и пятницам в 13:05 и прилетать в Жуковский в 16:20.

В выходные расписание немного изменится – по субботам самолет вылетит из Сочи в 13.45 и будет в Жуковском в 17.30, а по воскресеньям он будет вылетать из Сочи в 12.50 и прибывать в Жуковский в 16.45.

Летать по новому маршруту будет российский ближнемагистральный пассажирский самолет Сухой Суперджет 100 вместимостью 103 пассажира.

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