Попасть в Минводы можно будет из "Жуковского" с июля

Самолеты в Минводы вскоре будут совершать вылеты из всех аэропортов столичного авиаузла. Red Wings запускает рейсы из "Жуковского".

Российский перевозчик Red Wings запускает новые авиарейсы между Москвой и Минводами, отправиться на Ставропольский курорт можно будет с июля из любого из столичных аэропортов.

"Мы запустили рейс в четвертый аэропорт, теперь наравне с "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" в вашем распоряжении "Жуковский"

– авиакомпания

Первый рейс состоится 8 июля, планируется совершать два еженедельных рейса - по понедельникам и четвергам. Время полета между Жуковским и Минеральными Водами составляет 3 часа 25 минут.

Отметим, что воздушная гавань в Минводах востребована как крупный авиаузел на Северном Кавказе.