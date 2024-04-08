Аэропорт Минвод увеличил международный пассажиропоток на 19%

Зарубежные рейсы из Минеральных Вод перевезли в мае на 19% больше пассажиров. Таким образом, пассажиропоток на международных направлениях составил почти 100 тыс человек.

Пассажиры авиагавани Минводы стали чаще пользоваться международными рейсами. Пассажиропоток на зарубежных направлениях в прошлом месяце увеличился на 19%. Информацию об этом озвучили в пресс-службе авиаузла.

Сообщается, что всего по международным направлениям было перевезено порядка 95 тыс человек.

По данным пресс-службы, всего в прошлом месяце услугами аэропорта воспользовались более 420 тыс человек, что на 2% больше показателя такого же периода прошлого года.

При этом на внутренних рейсах пассажиропоток упал на 2% до 329 тыс человек.

Как сообщили в администрации авиагавани, самыми популярными внутренними направлениями в прошлом месяце стали Москва и Санкт-Петербург. За границу из Минвод чаще всего летали в Анталью, Стамбул, Дубай и Ереван.