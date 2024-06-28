Китай и Таджикистан обсудят планы развития двусторонних отношений

Главы Китая и Таджикистана проведут переговоры в пятницу, 5 июля. Стороны обсудят широкий спектр вопросов: от экономического и политического до культурного сотрудничества.

Китайский и таджикский лидеры будут обсуждать планы сотрудничества на новом этапе. Об этом заявил глава КНР по прибытии в Таджикистан, где у него запланированы переговоры с таджикским лидером.

«В ходе начавшегося визита буду намечать с президентом Эмомали Рахмоном новые планы развития китайско-таджикистанских отношений с учетом новых реалий, обстоятельно обмениваться мнениями о международной и региональной ситуации»

– Си Цзиньпин.

По его словам, цель его визита – вывести двусторонние отношения на новый уровень с учетом быстроменяющейся ситуации. Также Си обратил внимание на то, что народная республика стала одним из основных торговых партнеров Таджикистана. В частности, активно ведется модернизация дороги между странами, наращиваются темпы перевозок через КПП «Карасу – Кульма»