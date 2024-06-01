Президент Узбекистана будет участвовать в саммите ОТГ в Шуше

Глава Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше. Планируется, что лидеры Узбекистана и Азербайджана обсудят широкий спектр вопросов от экономики до зеленой энергетики и сбережения человеческого капитала.

Лидер Узбекистана принял приглашение своего азербайджанского коллеги и анонсировал грядущий официальный визит в город Шуша, где пройдет саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

«Глава нашего государства примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуша на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата»

– пресс-служба Мирзиёева.

Одним из приоритетных вопросов на повестке дня саммита ОТГ будет анализ торгово-экономической сферы. Узбекистан и Азербайджан имеют значительный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества в этой области. Обмен опытом, развитие торговли, инвестиций и технологических решений позволят обеим странам укрепить свое экономическое положение и повысить уровень благосостояния своих граждан.

Развитие зеленой энергетики и человеческого капитала

Важным направлением сотрудничества на саммите ОТГ будет наращивание взаимодействия в области зеленой энергетики. Обе страны выражают заинтересованность в развитии альтернативных источников энергии, а также внедрении экологически чистых технологий. Это не только способствует укреплению экологии региона, но и создает новые возможности для развития современных отраслей экономики.

Также большое внимание будет уделено развитию человеческого капитала. Обмен опытом в области образования, науки и культуры поможет углубить взаимопонимание между народами, способствует укреплению международного сотрудничества и развитию гуманитарных связей между странами.

Планируется, что на саммите ОТГ будет подписано несколько двусторонних документов, которые закрепят договоренности и планы сотрудничества на различных уровнях. Это будет важным шагом в углублении взаимовыгодного партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном, способствующим устойчивому развитию обеих стран.