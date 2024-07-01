Новость об отравлении газом в Махачкале опровергли

В Дагестане не подтвердили информацию об отравлении угарным газом в Махачкале. Ранее сообщалось, что восемь человек доставили в больницу из-за отравления.

Госжилинспекция Дагестана опровергла информацию об отравлении восьми жителей Махачкалы угарным газом. Там добавили, что новость сообщение не подтвердилось.

"Опровержение: информация об отравлении угарным газом, поступившая по линии ЧС, не подтвердилась"

- Госжилинспекция РД

На месте было установлено, что в квартире, где якобы произошло отравление, проживают двое взрослых и двое детей. С пищевым отравлением в больницу доставили детей.

Ранее сообщалось, что в Махачкале восемь человек госпитализировали в связи с отравлением угарным газом.