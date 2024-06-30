Президент Грузии отреагировала на отмену военных учений с США

Отмена военных учений с США негативно скажется на обороноспособности Грузии, считает президент республики. Эти учения должны были начаться в конце июля.

Перенос совместных военных учений Грузии и Соединенных Штатов угрожает стратегическому взаимодействию двух стран. Такое заявление сделала 6 июля грузинский президент.

"Это наносит ущерб нашей стране. Это может быть таким же уровнем ущерба, что и российский закон для нашего европейского пути. Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия"

– Саломе Зурабишвили

Глава государства также обвинила власти страны в срыве учений.

"Наше руководство не догадывается, где находятся их друзья, а где враги, что нужно делать и где есть мир. Мир не может быть достигнут в изоляции и тогда, когда мы останемся без партнеров"

– президент республики

По ее словам, без них у Грузии не будет ресурсов для укрепления армии и обеспечения своей безопасности.

Накануне США сообщили об отказе от совместных учений с Грузией, которые должны были начаться 25 июля, а завершиться – 6 августа. Причина – пересмотр отношений с республикой.