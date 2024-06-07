Власти Грузии хотят перезагрузить отношения с США

Премьер Грузии сообщил о планах перезагрузить отношения с США. Напряженность в отношениях двух стран возникла этой весной после того, как власти республики возобновили рассмотрение законопроекта об иноагентах.

Правительство Грузии намерено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами. Об этом заявил премьер-министр республики.

В ходе выступления в парламенте Ираклий Кобахидзе также отметил, что развитие отношений с США стратегически важно для республики.

"Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года. Мы очень надеемся, что будут встречные шаги. Конечно, развитие и углубление грузино-американских отношений является стратегически важным для Грузии"

– глава правительства

Закон об иноагентах в Грузии

Первая попытка принять скандальный законопроект была предпринята грузинским руководством весной прошлого года, однако она не увенчалась успехом из-за массовых акций протеста. В апреле власти вернулись к рассмотрению этого документа, после чего отношения республики с США и Евросоюзом испортились. После принятия закона США объявили о визовых санкциях в отношении руководства страны.