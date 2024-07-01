ХАМАС одобрил «план Байдена» по Газе

Руководство палестинского экстремистского движения ХАМАС согласилось с так называемы «планом Байдена» по Газе, который включает в себя перемирие с Израилем в течение 6 недель и обмен заложниками.
Важно, что экстремисты согласились с тем, что ВС Израиля не будут прекращать огонь в ходе реализации первого этапа сделки.
"ХАМАС предварительно одобрило озвученное США предложение о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, отказавшись от ключевого требования о том, чтобы Израиль дал обязательства по полному прекращению войны на начальном этапе"
– агентство Ассошиэйтед Пресс
Планируется, что в ходе реализации плана стороны поменяются пленными: экстремисты отдадут Израилю стариков и детей, а израильская сторона выпустит из тюрем палестинцев, которые отбывают сроки в Израиле.