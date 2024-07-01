Армии Армении и США потренируются с 15 по 24 июля на армянской территории. По данным Минобороны республики, цель учений – отработать выполнение миротворческих задач.

В Армении стартуют учения республиканкой армии и американских ВС. По данным Минобороны Армении, целью маневров является реализация миротворческих планов в условиях выполнения договоренностей между странами, находящимися в конфликте.

Планируется, что военнослужащие отработают слаживание сил миротворческих контингентов, обменяются наработками в области стратегии и тактики. Кроме того, планируется нарастить боеготовность принимающей стороны.

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения "EAGLE PARTNER 2024". В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса»

– Минобороны Армении

Отметим, что Армения второй год подряд принимает Eagle Partner, демонстрируя тем самым очевидную прозападную ориентацию.

Интересно, что Вашингтон принял решение не проводить совместных учений с грузинской стороной, поведение которой вызывает недовольство Запада (в частности, речь идет о принятом законе об иноагентах).