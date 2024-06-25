Новый санаторий "Источник Кисловодск" откроется для гостей осенью

В Кисловодске появилась новая премиальная здравница. Крупный пятизвездочный санаторий начнет принимать гостей осенью. Спрос на санаторный отдых с лечением в Кавминводах значительно выше предложения.

Санаторий "Источник" 5* открылся в Кисловодске 25 июня, однако для туристов он начнет работать несколько позже.

Новый санаторий станет самым крупным в регионе Кавминвод - "Источник Кисловодск" предлагает семь категорий номеров и 570 мест. Премиальный санаторий будет работать на базе советского санатория "Академический" и находится в центре Курортного парка.

"Открытие нового объекта – долгожданное, значимое событие для Кисловодска. Спрос на санаторный отдых в Кавминводах значительно превышает предложение… В частности, ощущается дефицит объектов премиум-класса"

– туроператор АЛЕАН

Сегодня забронировать номер в санатории с лечением нельзя - ожидается, что здравница начнет принимать гостей осенью. Уровень цен, как ожидается, будет сопоставим с ценами в четырехзвездочном "Источнике" в Ессентуках.