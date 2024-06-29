Вестник Кавказа

Президентские выборы в Иране продлили на два часа

Президентские выборы в Иране продлили на два часа
© Фото: IRNA
Власти Ирана, как и неделю назад, на два часа продлили голосование на избирательных участках второго тура выборов президента страны – как заявил глава предвыборного штаба, такое решение принято в связи с высокой явкой избирателей.

Второй тур президентских выборов в Иране снова принимает затяжной характер: голосование на избирательных участках продлено до 20:00 по местному времени (20:30 мск), заявил представитель предвыборного штаба при МВД ИРИ Мохсун Эслами.

Чиновник отметил, что время голосования было продлено в связи с высокой явкой избирателей, передает Trend.

Второй тур внеочередных президентских выборов, в котором борются два кандидата – Масуд Пезешкиан и Саид Джалили – стартовал сегодня в Иране в 8:00 (8:30 мск). В стране открылись 58 640 избирательных участков внутри страны и 344 - за ее пределами, а правом голоса в ИРИ обладают свыше 61 млн избирателей.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в ходе первого тура президентских выборов голосование продлевали трижды из-за аномальной жары, установившейся в регионе. Тем не менее, определить победителя так и не удалось - после подсчета более 14 млн голосов в гонке за пост президента Ирана вышел в лидеры представитель реформистов Масуд Пезешкиан, который заручился поддержкой 5,955 млн избирателей. С незначительным отставанием от него выступил кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, набрав в своем активе 5,56 млн голосов, однако ни один из них не смог преодолеть необходимый рубеж в 50% голосов избирателей.

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