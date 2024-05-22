Сборная Азербайджана завоевала золото в Испании

Азербайджанские гимнастки завоевали золотую медаль на соревнованиях в Испании. Первенство проходит в Сарагосе.

Гимнастки азербайджанской сборной по художественной гимнастике продемонстрировали отличную подготовку на международном турнире в Испании, завоевав золотую медаль и покорив сердца зрителей. Успех стал результатом не только таланта и упорного труда азербайджанских спортсменок, но и грамотной подготовки, настойчивости тренеров и поддержки болельщиков.

«Коллектив в составе Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой занял первое место в многоборье»

– Федерация гимнастики Азербайджана

Перед выступлением на международных соревнованиях сборная Азербайджана по художественной гимнастике провела интенсивные тренировки под руководством опытных тренеров. Спортсмены работали над сложными элементами, гибкостью, координацией движений и хореографией, чтобы воплотить в жизнь программу, способную покорить жюри и зрителей.

В итоге, сборная Азербайджана продемонстрировала высочайший профессионализм и безупречное исполнение, что принесло им заслуженную золотую медаль.