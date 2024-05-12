Азербайджанские гимнастки завоевали бронзу ЧЕ по художественной гимнастике

Юниорки-грации из Азербайджана взяли бронзовую награду в первый же день чемпионата Европы по художественной гимнастике. Гимнастки взошли на пьедестал почета по итогам командного зачета.

Азербайджанские спортсменки стали третьими на европейском первенстве по художественной гимнастике – турнир стартовал сегодня в столице Венгрии Будапеште, рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Бронзовой награды в командном зачете удостоились по итогам квалификаций Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадирова, Шамс Агагусейнова и Фидан Гурбанлы.

Кроме того, все четыре спортсменки пробились в финалы упражнений с различными предметами. Говхар Ибрагимова поборется за медали в упражнениях с обручем, Илаха Бахадирова выступит в финале с мячом, Фидан Гурбанлы сразится за награды в упражнениях с булавами, Шамс Агагусейнова покажет свое мастерство в программе с лентой.

ЧЕ-2024 по художественной гимнастике продлится до 26 мая.

Напомним, на Кубке Европы по художественной гимнастике, который прошел в Баку в начале мая, азербайджанские юниорки завоевали две серебряные медали. Шамс Агагусейнова заняла второе место в программе с лентой, а Илаха Бахадирова показала второй результат в упражнениях с мячом.