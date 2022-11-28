В Пятигорске откроют центр развития института наставничества

В Пятигорске создадут центр развития института наставничества. В городе уже успешно работает центр знаний «Машук».

В Пятигорске скоро появится центр развития института наставничества. Это событие запланировано к реализации до 1 сентября текущего года и будет проведено на базе уже успешно функционирующего центра знаний «Машук». Появление такого центра обусловлено стремлением обеспечить современные платформы для подготовки квалифицированных наставников и менторов, способных эффективно сопровождать и поддерживать развитие обучающихся.

«Витрина лучших практик наставничества, которой сможет воспользоваться каждый желающий, будет создана и начнет свою работу в ближайшее время. Он на базе центра знаний „Машук“ до 1 сентября этого года в соответствии с поручением президента РФ»

– пресс-служба центра «Машук».

Отмечается, что институт наставничества представляет собой уникальное пространство для обмена опытом, обучения, исследований и разработок в области сопровождения и развития личности обучающихся. Его функционал будет охватывать обширный комплекс деятельности, связанный с повышением квалификации педагогов, развитием менторства, а также научно-исследовательской работы в области образования.

Открытие центра развития института наставничества в Пятигорске позволит сформировать актуальные программы обучения и развития для педагогов, специалистов в сфере образования, а также родителей. Это даст возможность улучшить педагогические практики, расширить знания о воспитании и обучении детей, а также повысить профессиональный уровень наставников в различных областях.