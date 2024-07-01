Склад с покрышками полыхает на Дону

200 «квадратов» склада покрышек полыхали в городе Аксае Ростовской области. На месте работают 17 пожарных. В настоящее время возгорание локализовано.

В Ростовской области произошел пожар на складе с покрышками, площадью 200 квадратных метров. Пламя охватило большую часть склада, создавая угрозу для окружающих зданий. На место происшествия были направлены 17 человек и шесть единиц техники для тушения огня.

«Поступило сообщение о пожаре в городе Аксае по адресу Западная, 5А. Горит склад с покрышками на площади 200 квадратных метров»

– представитель ГУМЧС России по региону.

Согласно предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания электропроводки. Кроме того, неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер и высокая температура, могли способствовать быстрому распространению огня.

В результате оперативных действий спасателей и пожарных удалось локализовать возгорание на складе с покрышками в Ростовской области, предотвратив более серьезные последствия и уменьшив потенциальные риски.