Эрдоган лично поддержит турецких футболистов

Президент Турции прибыл в Берлин. Здесь он поддержит сборную Турции на Евро-2024.

Турецкий лидер начал визит в Берлин, где проходит четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

Вечером в субботу, 6 июля турецкие футболисты выйдут на поле в четвертьфинальном сражении с нидерландским соперником. Встреча стартует 22.00 по мск и пройдет в германской столице.

«Президент Эрдоган прибыл в Берлин, чтобы посмотреть футбольный матч Турция-Нидерланды»

– газета Milliyet.

Напомним, что ранее турецкая сборная оказалась сильнее австрийских футболистов, обеспечив себе тем самым место в четвертьфинале ЧЕ.