В Турции ужесточаются правила досмотра в аэропортах

В Турции приняли поправки, которые позволят службе безопасности аэропортов досматривать личные вещи и гаджеты пассажиров. Отказ от досмотра будет грозить пассажиру недопуском в аэропорт и невозможностью вылететь.

Поправки к закону о гражданской авиации, которые ужесточают процедуры досмотра авиапассажиров в Турции, были приняты парламентов страны накануне, передает телеканал Habertürk.

Проверки личной клади и багажа пассажиров в турецких аэропортах могут стать строже. Новые поправки привели правила досмотра в соответствие с нормами Конвенции о международной гражданской авиации - Чикагской конвенции.

Пассажирам, которые откажутся предоставить для проверки личные вещи и гаджеты, грозит отказ в полете. Если при проверке у туриста будут найдены запрещенные к провозу предметы, они будут сразу конфисковываться.

Наиболее загруженными и востребованными у иностранцев воздушными гаванями Турции являются аэропорты Стамбула и Антальи.