Эрдоган не исключил вступления Турции в ШОС

Реджеп Тайип Эрдоган допустил вступление Турции в ШОС, но для этого нужно время. Он заявил, что Анкара хочет развивать отношения с Москвой и Пекином в рамках ШОС.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил вступление Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества, добавив, что для этого понадобится время.

Он отметил, что членами ШОС преимущественно являются тюркские государства, сила которых еще больше возрастет. Президент подчеркнул, что Россия выстраивает отношения с этими странами.

Глава государства заявил, что Турция и дальше намерена развивать отношения с Россией и Китаем в рамках ШОС. Он добавил, что Анкара хочет иметь статус партнера по диалогу.

«Иран наконец-то присоединился к Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, туда входит и Пакистан. В настоящее время в организации 9 постоянных членов. Не стоит говорить, что Турция не может быть в числе этих стран, но на это может потребоваться некоторое время»

- Реджеп Тайип Эрдоган