Форум "Машук" в Пятигорске посвятят Году семьи

Виртуальными гостями юбилейного, 15-го по счету Молодежного форума "Машук", который откроется в столице СКФО Пятигорске 10 августа, станут семьи участников, а посвящен он будет Году семьи.

Тематика Года семьи станет одной из ключевых линий концепции XV юбилейного Молодежного форума "Машук", который пройдет в Пятигорске - впервые на форум будут приглашены династии педагогов, а для молодых родителей в течение II смены "Мастерство" заработает отдельное тематическое направление "Доверие", говорится в сообщении организаторов, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Участниками тематической смены станут активные молодые родители и представители семейного сообщества Движения Первых "Родные-Любимые", которые узнают об особенностях возрастной психологии, обсудят вопросы развития и воспитания детей дошкольного возраста и формы совместного досуга и путешествий, а также разработают способы вовлечения родителей в совместную с педагогами воспитательную деятельность.

В течение работы направления у молодых родителей появится уникальная возможность ощутить себя на месте своих детей: для них даже пройдут "Уроки наоборот", в которых поделятся со старшим поколением своими знаниями и умениями.

Год семьи станет центральной линией и торжественной церемонии открытия форума, которая пройдет 10 августа. Оргкомитет "Машука" уже открыл в официальных социальных сетях прием семейных фотографий участников форума. Они будут интегрированы в сценарный план церемонии.

Напомним, юбилейный XV Молодежный форум "Машук" пройдет в Пятигорске с 9 по 23 августа и объединит 2 200 молодых профессионалов сфер образования и воспитания в возрасте от 14 до 35 лет.

Организаторы форума - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Ставропольского края.