Поучаствовать в форуме "Машук" готовы почти 9 тысяч человек

Нынешний Всероссийский форум "Машук", который пройдет в столице СКФО Пятигорске с 9 по 23 августа, готовы посетить почти 9 тысяч человек со всех регионов России – это в четыре раза больше, чем готов принять форум.

Всероссийский молодежный форум "Машук-2024", который в августе примет ставропольский город-курорт Пятигорск, обещает быть многолюдным, сообщает пресс-служба форума.

Участвовать в форуме пожелали не только 8,815 тысяч молодых людей не только изо всех 89 регионов России, но и из других стран – поступили 143 таких заявки, передает "Интерфакс".

Но, к сожалению, принять всех участников молодежный центр не сможет – проводить его планируется в две смены по 15 тематическим направлениям, и здесь тоже есть свои лидеры – так, в 1-й смене особой популярностью у заявителей стало направление "Гармония", в нем готовы поучаствовать 1 022 человека, а во 2-й смене особо популярна "Команда": поучаствовать в нем готовы 1 432 человека.

В этот раз форум будет посвящен образованию и наставничеству, а его участниками станут молодые профессионалы в сферах педагогики, воспитания и просвещения.