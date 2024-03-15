«Машук» соберет семьи, создавшиеся на форуме

Молодые люди, ставшие мужем и женой после знакомства на форуме «Машук» станут почетными гостями мероприятия в этом году. С инициативой выступил глава Минмолодежи региона.

Каждый год всероссийский молодежный форум «Машук» собирает тысячи участников со всей страны, чтобы обсудить актуальные проблемы, обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями. Однако в этом году форум обещает стать особенным, ведь организаторы решили устроить настоящий социальный эксперимент: пары, познакомившиеся благодаря форуму, станут его участниками.

«В этом году в нашей стране президент [Владимир Путин] объявил Год семьи, об этом тоже мы будем говорить. В качестве участников, экспертов, почетных гостей будут приглашены семьи — участники форума разных лет. За время проведения много молодых людей стали мужем и женой благодаря знакомству на форуме. Такие пары и семьи будут приглашены и станут участниками форума этого года»

– министр молодежной политики Ставрополья Вячеслав Коршун

По его словам, идея приглашать на форум влюбленные пары возникла как способ показать, что «Машук» - это не только место для обсуждения профессиональных тем, но и пространство, где зарождаются новые отношения. Также глава ведомства отмети, что участие в форуме в паре может стать не только интересным экспериментом, но и отличным способом укрепить отношения и найти вдохновение для совместного развития.