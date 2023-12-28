Форум "Машук-2024" начал регистрацию участников

Сегодня на Ставрополье стартовала регистрация участников форума "Машук-2024", который пройдет в Пятигорске в августе – в нем примут участие преподаватели, студенты и активисты, а посвящен он будет Году семьи.

Оргкомитет Всероссийского молодежного форума "Машук-2024", который пройдет в августе в ставропольском городе-курорте Пятигорске, сегодня начал регистрацию участников, сообщает пресс-служба форума.

"15 марта 2024 года на платформе Росмолодежь.События открылась регистрация участников XV молодежного форума "Машук". Он пройдет с 9 по 23 августа в Пятигорске. В этом году форум примет 2200 молодых профессионалов и представителей общественных организаций в возрасте от 14 до 35 лет"

- пресс-служба "Машук-2024"

Темой предстоящего форума станет Год семьи и укрепления семейный ценностей, а его участниками - педагоги, воспитатели, блогеры, студенты, вожатые и наставники и молодые активисты Движения Первых.

Перед участниками форума выступят представители семейных династий, а молодых родителей наверняка заинтересует тематическое направление "Доверие", рассказала руководитель "Росмолодежи" и организатор форума Ксения Разуваева.

Программа форума будет включать встречи с известными людьми, мастер-классы с экспертами, дискуссии, работа в группах и массу презентаций, добавили в пресс-службе.