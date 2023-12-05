Пятигорский "Машук" станет центром движения наставников

В скором времени на базе Пятигорского центра знаний "Машук" (Ставропольский край) заработает российское движение наставников, сообщил накануне в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
"Об этом президент нашей страны Владимир Владимирович Путин объявил сегодня на заседании Госсовета. Очень важно было услышать эти слова от руководителя государства. За ними - огромная перспектива развития в нашем крае возможностей образования, профессиональной подготовки педагогов и специалистов-наставников"
- Владимир Владимиров
За короткий срок с момента своего создания в минувшем году центр "Машук" превратился в мощный ресурс для роста образовательной отрасли региона – здесь уже реализовано свыше 100 программ, на его базе прошли подготовку более 16 тыс человек, и в том числе - множество местных специалистов, напомнил губернатор края, передает "Интерфакс".
"В крае статус наставника имеют две тысячи педагогов. Мы намерены расширять практику наставничества во всех сферах экономики и социальной сферы"
- Владимир Владимиров