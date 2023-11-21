Глава Ставрополье отчитался перед Путиным

Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где провел переговоры с главой региона. Также он пообщался с лидерами "Движения первых".

Будущие и настоящие достижения Ставрополья стали предметом переговоров регионального лидера с главой государства.

В частности, обсуждались вопросы образовательной и культурной политики, потенциал развития сельского хозяйства, а также тот факт, что в регионе начали производить спутники.

Владимиров рассказал президенту о ряде уже реализованных в регионе образовательных проектах, таких как центр знаний Машук, а также центры развития Сириус26 и Кванториумы.

Глава региона акцентировал внимание на том, что Ставропольский край превращается в крупный

Находящийся с визитом в Пятигорске Путин также стал участником заседания наблюдательного совета «Движения первых». Во время своего выступления он призвал молодых патриотов бороться с русофобией, бюрократией.