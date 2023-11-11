"Дошираком" и кашей из сверчков угостили жителей Ставрополя

Презентация продуктов из сверчковой муки прошла в Ставрополе. Производитель обещает, что они поступят в продажу уже в ближайшее время.

Жители Ставрополя высоко оценили лапшу быстрого приготовления и другие продукты из сверчков, представленные на выставке-ярмарке, сообщил глава компании-производителя Антон Стокоз.

По его словам, в течение трех дней еду из сверчковой муки раздавали бесплатно, и спрос на нее был очень высок, передает "Подъем".

"Мы делаем печенье, лапшу быстрого приготовления с разными вкусами, каши быстрого приготовления, лапшу домашнюю, лагманную, сыр, снэки, и все это из сверчковой муки"

– глава фирмы

Чем полезны сверчки?

Стокоз пояснил, что мука из сверчков содержит в 15 раз больше белка, чем пшеничная, а железа в ней вдвое больше, чем в говяжьей печени. Много в сверчках также кальция и магния, есть все необходимые человеку аминокислоты.

По словам главы фирмы, вся ее продукция абсолютно безопасна для человека, что можно подтвердить соответствующими документами.

Когда можно будет купить сверчковую лапшу?

Глава компании уточнил, что приобрести снеки и другие продукты из сверчков можно будет сначала на маркетплейсах и в специализированных магазинах. Планируется открыть и собственные торговые точки.

"С середине декабря планируем запускаться в продажи"

– Антон Стокоз