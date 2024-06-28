В Иране стартовал второй тур президентских выборов

В Иране начался второй тур выборов президента. Консервативное крыло представляет Саид Джалили, а от реформистов был выдвинут Масуд Пезешкиан.

Граждане Ирана во второй раз отдадут голоса за кандидатов в президенты страны. Первый бюллетень в урну по традиции опустил верховный лидер страны Али Хаменеи.

Затем он призвал соотечественников последовать его примеру и также отдать голос за будущего главу государства. Напомним, что явка на первом туре оказалась рекордно низкой, не превысив 40%.

Консервативное крыло представляет Саид Джалили, а от реформистов был выдвинут Масуд Пезешкиан. В ходе первого тура они заручились поддержкой 40 и 44% соответственно.