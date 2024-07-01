Вестник Кавказа

В Шеки стартовал музыкальный фестиваль "Шелковый путь"

В Шеки стартовал музыкальный фестиваль "Шелковый путь"
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Сегодня, 5 июля, в азербайджанском Шеки, по праву считающимся одним из культурных центров страны, стартовал XIII Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", его открыл татарский баянист Айдар Салахов.

Сегодня в одном из древних центров искусства и культуры Азербайджана городе Шеки был дан старт XIII Шекинскому международному музыкальному фестивалю "Шелковый путь", организованному министерством культуры, Союзом композиторов Азербайджана и исполнительной властью города.

Открыл фестиваль концертной программой в гостиничном комплексе "Юхары Карвансарай" виртуоз-баянист Айдар Салахов из Татарстана – он выпускник музыкального училища Московского государственного музыкального института и Российской академии музыки имени Гнесиных ,основатель трио "Элегато", лауреат многих престижных конкурсов народных инструментов, в качестве солиста Московской государственной академической филармонии неоднократно выступал в крупнейших концертных залах России, Германии, Китая, Японии, Испании, Финляндии и других стран, передает АЗЕРТАДЖ.

Также в фестивале участвуют известные музыкальные коллективы и талантливые музыканты из Азербайджана и ряда зарубежных стран.

По программе фестиваля, сегодня вечером в летнем театре комплекса "Мархал" пройдет торжественная церемония открытия музыкального фестиваля.

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