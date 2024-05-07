В Абхазии пройдет летний фестиваль "Хибла Герзмава приглашает"

Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" будет проходить в Абхазии с 15 июля по 20 августа. Концерты пройдут на разных площадках с участием российских звезд.

Оперная дива Хибла Герзмава проведет в Абхазии музыкальный фестиваль этим летом, "Хибла Герзмава приглашает" стартует 15 июля.

Первый концерт, участие в котором примут сопрано Хибла Герзмава, а также Симфонический оркестр Мариинского театра, солисты театра и знаменитый дирижер Мариинки Валерий Гергиев, состоится под открытым небом на Театральной площади в городе Сухум 15 июля.

"Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, Вячеслав Васильев, Екатерина Савинкова и другие звезды мировой оперы выйдут на сцену 15 июля в Сухуме"

– организаторы фестиваля

Следующее мероприятие пройдет в Пицундском храме 20 июля, там будет дан концерт Гирзмавы и ее студенток из Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

Мероприятие "Где-то далеко, в памяти моей...", в рамках которого в исполнении оперной дивы будут звучать песни 40–70-х годов прошлого века под аккомпанемент Олега Аккуратова состоится 16 августа в Абхазском драмтеатре.

На 18 августа запланирован концерт в Бедийском соборе в Ткуарчалском районе. Герзмава выступит совместно с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения", концерт будет посвящен 150-летию со дня рождения абхазского писателя Дмитрия Гулиа.

Последний концерт в рамках фестиваля на территории Абхазии назначен на 20 августа. В этот день в абхазской столице на площади перед драмтеатром можно будет услышать выступления Герзмавы, саксофониста Игоря Бутмана, а также джазового коллектива Сергея Макеева.

В рамках фестиваля мероприятия пройдут также в ряде городов РФ и КНР.

Хибла Герзмава родилась в Пицунде, сегодня уроженка Абхазии является звездой мировой оперы.