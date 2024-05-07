В Абхазии пройдет летний фестиваль "Хибла Герзмава приглашает"

Оперная дива Хибла Герзмава проведет в Абхазии музыкальный фестиваль этим летом, "Хибла Герзмава приглашает" стартует 15 июля.
Первый концерт, участие в котором примут сопрано Хибла Герзмава, а также Симфонический оркестр Мариинского театра, солисты театра и знаменитый дирижер Мариинки Валерий Гергиев, состоится под открытым небом на Театральной площади в городе Сухум 15 июля.
"Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, Вячеслав Васильев, Екатерина Савинкова и другие звезды мировой оперы выйдут на сцену 15 июля в Сухуме"
– организаторы фестиваля
Следующее мероприятие пройдет в Пицундском храме 20 июля, там будет дан концерт Гирзмавы и ее студенток из Московской консерватории имени П.И. Чайковского.
Мероприятие "Где-то далеко, в памяти моей...", в рамках которого в исполнении оперной дивы будут звучать песни 40–70-х годов прошлого века под аккомпанемент Олега Аккуратова состоится 16 августа в Абхазском драмтеатре.
На 18 августа запланирован концерт в Бедийском соборе в Ткуарчалском районе. Герзмава выступит совместно с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения", концерт будет посвящен 150-летию со дня рождения абхазского писателя Дмитрия Гулиа.
Последний концерт в рамках фестиваля на территории Абхазии назначен на 20 августа. В этот день в абхазской столице на площади перед драмтеатром можно будет услышать выступления Герзмавы, саксофониста Игоря Бутмана, а также джазового коллектива Сергея Макеева.
В рамках фестиваля мероприятия пройдут также в ряде городов РФ и КНР.
Хибла Герзмава родилась в Пицунде, сегодня уроженка Абхазии является звездой мировой оперы.