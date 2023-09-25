Вестник Кавказа

Сезон органных концертов стартовал в Пицундском храме в Абхазии

Сезон органных концертов стартовал в Пицундском храме в Абхазии
© Фото: Vyacheslav Argenberg, the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Послушать классическую музыку под сводами древнего Пицундского храма можно будет до конца лета. Сезон концертов уже стартовал, посетить выступления могут как местные жители, так и туристы.

В Абхазии на курорте Пицунда в течение курортного сезона будут еженедельно проходить концерты органной музыки. Выступления будут проходить в Пицундском храме.

Храм в Пицунде открыл концертный сезон 5 мая. До конца месяца желающие смогут услышать музыку от периода барокко до XX века в исполнении органиста, заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием солистки заслуженной артистки Кристины Эшба. Концерты начинаются в 17.00 каждое воскресенье.

Летом в храме запланированы также выступления солистов Государственной филармонии Абхазии, Абхазской государственной Капеллы, камерного оркестра.

"Также пройдут отдельные мероприятия, будут приглашены различные солисты в течение сезона. Все это будет анонсировано заранее"

– органист Лука Гаделия

Концертный зал в Пицундском храме отличается прекрасной акустикой, концерты и фестивали в нем проводятся около 50 лет. Особое место в зале занимает 20-тонный орган.

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