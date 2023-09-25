Сезон органных концертов стартовал в Пицундском храме в Абхазии

Послушать классическую музыку под сводами древнего Пицундского храма можно будет до конца лета. Сезон концертов уже стартовал, посетить выступления могут как местные жители, так и туристы.

В Абхазии на курорте Пицунда в течение курортного сезона будут еженедельно проходить концерты органной музыки. Выступления будут проходить в Пицундском храме.

Храм в Пицунде открыл концертный сезон 5 мая. До конца месяца желающие смогут услышать музыку от периода барокко до XX века в исполнении органиста, заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием солистки заслуженной артистки Кристины Эшба. Концерты начинаются в 17.00 каждое воскресенье.

Летом в храме запланированы также выступления солистов Государственной филармонии Абхазии, Абхазской государственной Капеллы, камерного оркестра.

"Также пройдут отдельные мероприятия, будут приглашены различные солисты в течение сезона. Все это будет анонсировано заранее"

– органист Лука Гаделия

Концертный зал в Пицундском храме отличается прекрасной акустикой, концерты и фестивали в нем проводятся около 50 лет. Особое место в зале занимает 20-тонный орган.