Трасса М-4 "Дон" встала в пятничной пробке

Несмотря на экстренное предупреждение об аномальной жаре, трасса М-4 "Дон" в сторону Черного моря снова собирает уже ставшие традиционными пятничные пробки – очередь из автомобилей, везущих россиян на морское побережье, растянулась на 10 км.

На дорогах Краснодарского края, ведущих к Черному морю, уже ставший традиционным пятничный аншлаг - на трассе М-4 "Дон" сегодня к вечеру образовалась пробка длиной в 10 км, свидетельствуют данные дорожного сервиса "Яндекс. Карты".

Затор начинается сразу после Горячего Ключа с 1401-го по 1411-й км федеральной трассы, однако помаленьку транспорт все же движется, правда, от Хребтового почти до Молдовановки придется ехать больше 40 минут.

А вот с моря домой путешественники не торопятся - по дороге от Черного моря пробок нет.

При этом на ближайшие выходные синоптики пообещали региону тропическую жару – ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что на Кубань с 5 по 7 июля одновременно придут ливень, грозы и жара. Настоящий климатический экстремум наступит уже сегодня – температура воздуха поднимется выше отметки 40 градусов, ей будут сопутствовать ливни, грозы и штормовой ветер.