Вестник Кавказа

Депутат-прогульщик лишился мандата на Кубани

Депутат-прогульщик лишился мандата на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламентарий, более 6 месяца прогуливавший заседания местного парламента был лишен полномочий в Краснодарском крае.  Решение об этом принял суд по инициативе местной прокуратуры.

Кубанская прокуратура сообщила о том, что лишила мандата одного из местных парламентариев после того как он без уважительной причины пропускал парламентские заседания.

 «Однако уполномоченным органом местного самоуправления по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования не реализован правовой механизм по досрочному прекращению полномочий депутата за совершение указанных правонарушений»

– пресс-службе регионального надзорного органа.

в надзорном органе отметили, что в ответ прокурор направил иск в суд, по решению которого слуга народа был досрочно лишен полномочии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
975 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Крупный пожар охватил два частных дома в Краснодаре

Крупный пожар охватил два частных дома в Краснодаре

Девушка погибла от схода лавины в Сочи

Девушка погибла от схода лавины в Сочи

Кубань под ливнями и градом раскалится до +41

Кубань под ливнями и градом раскалится до +41

В степях Северной Осетии будет тропическая жара

В степях Северной Осетии будет тропическая жара

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы