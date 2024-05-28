Депутат-прогульщик лишился мандата на Кубани

Парламентарий, более 6 месяца прогуливавший заседания местного парламента был лишен полномочий в Краснодарском крае. Решение об этом принял суд по инициативе местной прокуратуры.

Кубанская прокуратура сообщила о том, что лишила мандата одного из местных парламентариев после того как он без уважительной причины пропускал парламентские заседания.

«Однако уполномоченным органом местного самоуправления по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования не реализован правовой механизм по досрочному прекращению полномочий депутата за совершение указанных правонарушений»

– пресс-службе регионального надзорного органа.

в надзорном органе отметили, что в ответ прокурор направил иск в суд, по решению которого слуга народа был досрочно лишен полномочии.