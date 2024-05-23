Подозреваемый во взяточничестве депутат задержан в Дагестане

Депутат в Дагестане и двое его подчиненных подозреваются в получении взятки. Всех троих задержали, расследование продолжается.

Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали местного депутата, который подозревается в получении взятки. Об этом сказано в Teelgram-канале СКР.

Вместе с депутатом задержаны двое его подчиненных.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов городского округа "город Избербаш", состоящего в должности генерального директора АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения", Магомедгаджи Шапиева, а также двух его подчиненных – исполнительного директора Гамида Габибова и техника абонентского отдела Байтулы Мугалова"

– СУ СКР по республике

Следствие полагает, что в 2021-2023 годах все трое фигурантов получили взятку в 1,2 млн рублей от главы управляющих компаний Равиля Эмирханова.

За эти деньги они должны были пропустить нарушения сфере водоснабжения и водоотведения, а также закрыть глаза на то, что в приборах учета водоснабжения в домах, которые обслуживаются управляющими компаниями, показатели фактического потребления воды занижены,

Помимо этого, в начале 2022 года Эмирханов дал Шапиеву и Габибову взятку в 200 тыс рублей за то, чтобы обеспечить возможность технического присоединения ряда домов к централизованным системам водоотведения.