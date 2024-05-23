Руководитель администрации главы и правительства ушел с должности в Дагестане

Алексей Гасанов занимал должность главы администрации на протяжении 3,5 лет. Новым руководителем назначен Махач Омаров.
Руководитель администрации главы и правительства Дагестана ушел с занимаемой должности. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 27 апреля в Telegram-канале главы РД.
"Сегодня принято важное для меня кадровое решение. Я поддержал заявление об уходе руководителя администрации главы и правительства РД Алексея Гасанова"
– Сергей Меликов
Он также акцентировал внимание на том, что Гасанов – исключительный профессионал и опытный управленец.
Врио главы администрации назначен Махач Омаров.
"Махач Омаров назначен врио руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан. Указ об этом подписал сегодня Сергей Меликов"
– пресс-служба главы РД