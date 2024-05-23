Замглавы Кубани ушел в отставку

Задержанный по подозрению в коррупции заместитель губернатора Кубани Сергей Власов написал прошение об отставке, глава региона Вениамин Кондратьев подписал его.

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов, которого заподозрили в коррупции, подал в отставку, сообщает Telegram-канал Shot.

Правоохранители задержали Властова во время получения взятки в 1,3 млн рублей, известно, что в деле фигурирует одна из местных строительных компаний.

Прошение об отставке он написал по собственному желанию, его отставку губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял.

Напомним, 1 декабря 2022-го года Власов был назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерства ГО и ЧС Кубани.

Ведется следствие. Ни адвокат Власова, ни правоохранительные органы Кубани ход дела в интересах следствия не комментируют.