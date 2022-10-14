Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным

В Москву в пятницу прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, самолет был встречен в аэропорту Внуково.
О целях визита венгерского премьера рассказал его пресс-секретарь Берталан Хаваши. Запланировала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, темой беседы станет ситуация на Украине.
"В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным"
– Хаваши
С 1 июля Венгрия председательствует в Совете Евросоюза. О визите Орбана в Москву Будапешт не проинформировал страны ЕС. Венгрия не имеет права взаимодействовать с РФ от лица ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, узнав о готовящемся визите. Орбан заметил, что действует не от лица Европейского союза, а от лица Венгрии.