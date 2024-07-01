Водовод Кайтаг-Дербент отключат сегодня

В связи с ремонтными работами в селе Родниковое Кайтагского района, будет отключен водовод Кайтаг-Дербент. Об этом информирует местный водоканал.

Дагестанские коммунальщики проинформировали об отключении водовода Кайтаг-Дербент. Это связано с приостановкой подачи электроэнергии в Кайтагском районе. Уточняется, что отключение электроэнергии, как правило, сказывается на работе водозаборной станции, что, в свою очередь, может повлечь за собой изменения в графике подачи воды.

«В связи с отключением электроэнергии в с. Родниковое Кайтагского района, возможно будут отклонения от графика подачи воды с водовода Кайтаг-Дербент»

– водоканал Дербента

Отмечается, что для минимизации диспропорций и обеспечения бесперебойного водоснабжения проводятся регулярные проверки оборудования, а также принимаются меры по предотвращению серьезных аварий, которые могут повлиять на работоспособность водопроводной системы.



В случае возникновения проблем с водоснабжением, нужно обращаться в аварийную службу для оперативного устранения неисправностей и обеспечения стабильной работы системы водоснабжения.