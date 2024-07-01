Москва готовится ко встрече со смерчем

Столичные парки закрылись из-за прогнозируемого ухудшения погоды в Москве. Власти города призвали не выходить на улицы без необходимости.

Парки Москвы не функционируют с 12:00 в связи с надвигающейся непогодой на столичный регион, сообщает пресс-служба городского департамента культуры.

Помимо этого, руководство столицы призвало жителей и гостей города не выходить на улицу во время ливней и гроз без необходимости.

Ранее власти заявляли об ухудшении погодной ситуации в Москве, ожидаются сильные ливни с грозой, градом, а также шквалистым ветром до 25 м/с.

Кроме того, российский Гидромецентр говорил о возможном появлении смерчей. О резкой смене погоды сообщал и градоначальник Сергей Собянин.