Туристка едва не стала жертвой воровки в Дагестане

Жительница Дагестана украла у туристки сумку, в которой были дорогие телефон и часы, а также крупная сумма денег. Все похищенное вернули владелице.

В Избербаше 25-летняя девушка из Карабудахкентского района украла сумку у туристки из Москвы, которую та забыла в раздевалке, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Инцидент произошел на одном из горячих источников. Путешественница вспомнила, что оставила сумку, которой по возвращении не было.

Москвичка вызвала полицейских и те установили воровку. Преступница заявила, что после купания увидела забытую сумку и решила присвоить ее себе.

Внутри сумки лежали дорогие телефоны и часы, а также крупная сумма денег. Телефон она подарила маме, а остальное оставила себе. Все похищенное вернули владелице.