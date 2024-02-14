Вестник Кавказа

Туристка едва не стала жертвой воровки в Дагестане

Туристка едва не стала жертвой воровки в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Дагестана украла у туристки сумку, в которой были дорогие телефон и часы, а также крупная сумма денег. Все похищенное вернули владелице.

В Избербаше 25-летняя девушка из Карабудахкентского района украла сумку у туристки из Москвы, которую та забыла в раздевалке, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Инцидент произошел на одном из горячих источников. Путешественница вспомнила, что оставила сумку, которой по возвращении не было.

Москвичка вызвала полицейских и те установили воровку. Преступница заявила, что после купания увидела забытую сумку и решила присвоить ее себе.

Внутри сумки лежали дорогие телефоны и часы, а также крупная сумма денег. Телефон она подарила маме, а остальное оставила себе. Все похищенное вернули владелице.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1890 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане новое массовое отравление

В Дагестане новое массовое отравление

В Дербенте после отравления выписаны 11 детей

В Дербенте после отравления выписаны 11 детей

Отца дагестанских боевиков отпустили

Отца дагестанских боевиков отпустили

Новость об отравлении газом в Махачкале опровергли

Новость об отравлении газом в Махачкале опровергли

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы