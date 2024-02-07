Обобравший земляков аферист из Избербаша будет экстрадирован из Бахрейна

Власти Бахрейна по запросу Генеральной прокуратуры РФ приняли решение экстрадировать в Россию дагестанца, обвиняемого в хищении 47 млн рублей у избербашских дольщиков жилищного строительства.

Вскоре из Бахрейна в Россию будет экстрадирован Джамиль Темирханов, обвиняемый в хищении более 47 млн рублей у дольщиков, сообщила Генпрокуратура РФ.

"Благодаря эффективному взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами Бахрейна удалось добиться решения об экстрадиции Темирханова"

- Генпрокуратура России

С 2014 по 2019 год Темирханов, сговорившись с соучастницей, получил от 30 дольщиков более 47 млн рублей, предназначавшихся для уплаты взносов на строительство многоквартирных домов в Избербаше. Деньги сообщники похитили, а участники долевого строительства остались без жилья, выяснила Генпрокуратура, передает "АиФ-Дагестан".

Темирханов решил скрыться от возмездия в Бахрейне, однако его нахождение было установлено: в отношении него возбудили уголовное дело статье "мошенничество", запрос на его экстрадицию Темирханова был направлен в Бахрейн в декабре 2023 года, добавили в Генпрокуратуре РФ.