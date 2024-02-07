Восемь жителей Дагестана лишили пенсионеров денег

Возбуждено уголовное дело в отношении восьмерых жителей Левашинского района. Их обвиняют в хищении пенсионных выплат на сумму 3,9 млн рублей.

В Левашинском районе Дагестана рассмотрят уголовное дело в отношении 8 местных жителей, их обвиняют в хищении 3,9 млн рублей, которые предназначались для пенсионных выплат, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мошенники незаконно оформили в бюро медико-социальной экспертизы инвалидности на своих детей и на основании этого похитили пенсионные выплаты. Их будут судить по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Отмечается, что в ходе следствия частично возмещен причиненный ущерб на сумму 410 тыс рублей. Для возмещения оставшейся части против обвиняемых предъявлены иски.