Никаб и хиджаб - муфтии Дагестана назвали отличие

Что такое никаб и чем он отличается от хиджаба? Ответ дали в муфтияте Дагестана, отметив, что запрет вводится только на ношение никаба.

О том, чем никаб отличается от хиджаба, рассказали в муфтияте Республики Дагестан.

"Хиджаб и никаб. Путаницы быть не должно... Никаб - это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами - мужчина или женщина"

– муфтият

При этом хиджаб, отмечается в сообщении, женская одежда, закрывающая все тело, при этом открытыми остаются лицо и кисти рук.

"Хиджаб запрещать категорически нельзя, но и обязывать к его ношению мы не можем"

– муфтий Ахмед Абдулаев

При этом вскоре в Дагестане планируют принять фетву о запрете никаба.